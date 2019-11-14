«أوبك»: إبرام اتفاق تجارة بين أميركا والصين يزيح «غيمة قاتمة» عن سوق النفط

2019/11/14 | 01:28

اخبار السعودية )- قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، أمس (الأربعاء)، إن إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين سيدعم الاقتصاد العالمي وسيساعد في إزاحة «غيمة قاتمة» تخيم على سوق النفط.وقال باركيندو إنه من السابق لأوانه مناقشة نتائج محادثات من المقرر عقدها في فيينا في ديسمبر (كانون الأول)، في حين من المتوقع أن تناقش منظمة «أوبك» وحلفاؤها، التحالف المعروف بـ«أوبك+»، سياسة الإنتاج.ويضغط نزاع تجاري بين واشنطن وبكين على الاقتصاد العالمي ويقوض أفق الطلب على النفط.وألمح الطرفان مراراً إلى قرب التوصل إلى صفقة، لكن لم يتم بعد إتمام ذلك.

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