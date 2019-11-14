العراق.. تعزيزات أمنية لقضاء الغراف للسيطرة على الأوضاع

2019/11/14 | 01:59

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية في العراق أن السلطات العراقية أرسلت مساء الأربعاء تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف

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