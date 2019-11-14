الاحتجاجات تستهدف عون بعد هجومه على «الحراك»

2019/11/14 | 02:30

اخبار السعودية )- شهدت الاحتجاجات في لبنان أمس زخماً جديداً؛ حيث استهدفت القصر الجمهوري، وجاءت رداً على مضمون الحديث الذي أدلى به رئيس الجمهورية ميشال عون، أول من أمس، ورأى فيه المتظاهرون هجوماً ضد حراكهم.وقطع المحتجون الطرقات، وحاولوا الاقتراب من القصر الرئاسي.

جاء هذا تزامناً مع تصدّر مقتل علاء أبو فخر، القيادي في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذي أطلق عليه اسم «شهيد الثورة»، المشهد، موحداً الساحات في مختلف المناطق اللبنانية.

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