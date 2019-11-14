شاهد.. لحظة اختطاف مسؤول في وزارة الداخلية العراقية

2019/11/14 | 08:10

اخبار السعودية )- نشر مدونون وناشطون عراقيون، فيديو يوثق لحظة اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة العراقية بغداد، قبل ثلاثة أيام.وسجلت عمليات اختفاء لعدد من

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