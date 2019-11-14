«داعش» يكشف عن دليل لاغتيال قادة عالميين بينهم ترمب

2019/11/14 | 12:47

اخبار السعودية )- كشف تنظيم «داعش» الإرهابي عن دليل لقتل قادة العالم، يحث عبره «الذئاب المنفردة» على التنكر كصحافيين حتى يتمكنوا من وضع القنابل بالقرب من السياسيين مثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.وكانت إحدى القنوات الإعلامية الموالية لـ«داعش» نشرت الأسبوع الجاري ملصقاً بعنوان «طرق اغتيال القادة»، يشرح ثلاث طرق للإرهابيين المحتملين لإعدام «المسؤولين والقادة العسكريين»، وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ويوفر الدليل طرقاً تشرح كيفية التصرف كصحافي وإخفاء سلاح داخل الكاميرا للقيام بأعمال إرهابية في المؤتمرات الصحافية.

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