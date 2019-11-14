2019/11/14 | 13:19

اخبار السعودية )- أعرب متظاهرو البصرة عن غضبهم تجاه أحزاب عراقية موالية لإيران، بحسب مقطع فيديو رصد الواقعة.وقال متظاهر غاضب في المقطع، إن إيران تسيطر على معظم الأحزاب العراقية، الشيعية منها وغير الشيعية.وأضاف متظاهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. محتجو البصرة يرفضون أحزاباً موالية لإيران) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. محتجو البصرة يرفضون أحزاباً موالية لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).