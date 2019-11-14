على الطريقة الأميركية... طالب روسي يفتح النار على زملائه وينتحر

2019/11/14 | 14:20

اخبار السعودية )- ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم (الخميس)، أن طالباً يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار على زميل له وقتله وأصاب ثلاثة آخرين ثم انتحر في كلية للتعليم المهني في منطقة الشرق الأقصى بالبلاد، وذلك وفقاً لبيان لجنة التحقيقات الروسية.

وقال المحققون إن الطالب فتح النار مستخدماً بندقية صيد في المدرسة العليا الواقعة في مدينة بلاغوفشتشنسك على بعد نحو 5600 كيلومتر شرق موسكو بالقرب من الحدود مع الصين، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.



وأضافوا أنه قتل بالرصاص طالباً آخر في نفس عمره بينما نُقل ثلاثة طلاب إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية.

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