إردوغان يعيد لترمب رسالته التي حذره فيها من التصرف كـ«أحمق»

2019/11/14 | 14:20

اخبار السعودية )- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء أمس (الأربعاء) إنه أعاد شخصياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب رسالته التي أرسلها إليه الشهر الماضي، وحذره فيها من شن أي هجوم على شمال سوريا قائلاً له «لا تكن أحمق».

وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع ترمب بإردوغان في البيت الأبيض سؤالا من أحد الصحفيين للرئيس التركي حول الرسالة الشهيرة ليجيبه إردوغان باقتضاب شديد، خصوصا أن إردوغان سبق له إعلان رمي الرسالة في «سلة المهملات» خلال تصريحات سابقة لوسائل الإعلام الدولية والمحلية.

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