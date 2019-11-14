إطلاق منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار

2019/11/14 | 15:52

اخبار السعودية )- أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إطلاق منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار، وقال: «أطلقت مع الرئيس السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا».

كما أكدت الرئاسة المصرية اليوم (الخميس) تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، جاء ذلك على هامش زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات بدأت أمس الأربعاء وتنتهي اليوم.

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