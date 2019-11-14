طوله ثلاثة أمتار ووزنه 600 كغم... تعرف على أضخم قرد عاش على الأرض

2019/11/14 | 16:54

اخبار السعودية )- كشف علماء دنماركيون أسراراً جديدة عن أضخم قرد عاش على الأرض على الإطلاق، وذلك بعد استخدامهم تقنية جديدة لتحليل بقايا أسنانه التي عثر عليها قبل أعوام.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أكد العلماء، الذين ينتمون لجامعة كوبنهاغن بالدنمارك، أن هذا القرد الذي يطلق عليه «جيجانتوبيثيكاس بلاكي»، ينتمي إلى فصيلة الأورانغوتان (إنسان الغاب)، وكان طوله يبلغ ثلاثة أمتار تقريباً في حين تخطى وزنه الـ600 كغم، وهو ضعف وزن الغوريلا.

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