2019/11/14 | 16:54

اخبار السعودية )- تستعد البندقية لارتفاع جديد لمستوى المياه اليوم (الخميس) فيما يفترض أن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة بما فيها إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة طبيعية في المدينة المعروفة بقنواتها.

واستفاق أهالي البندقية على أصوات صفارات إنذار تحذر من احتمال تخطي ارتفاع المياه 130 سنتم، ما يكفي لإعادة المياه المالحة القذرة إلى الوسط التراثي للمدينة المدرجة على لوائح منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).

و(الثلاثاء) بلغ ارتفاع المياه مستوى غير مسبوق منذ خمسين عاما في المدينة الإيطالية التاريخية، حيث وصل إلى 1.87 متر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... سكان البندقية يستفيقون من نومهم على اجتياح المياه للمدينة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... سكان البندقية يستفيقون من نومهم على اجتياح المياه للمدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).