تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد

2019/11/14 | 17:58

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، مساء الخميس، بتجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في ساحة الخلاني.يأتي ذلك فيما أكدت مصادر طبية عراقية وقوع أربعة متظاهرين قتلى، في وقت سابق الخميس في بغداد،

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