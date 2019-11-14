العراق.. عودة الهدوء إلى ساحة الخلاني ببغداد

2019/11/14 | 18:28

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بعودة الهدوء إلى ساحة الخلاني في العاصمة العراقية بغداد، مساء الخميس، وذلك خلال مباراة جمعت منتخبي العراق وإيران.كما توافدت حشود كبيرة إلى ميدان التحرير بوسط بغداد

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