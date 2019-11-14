2019/11/14 | 19:29

اخبار السعودية )- وضعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24» السعودية في المجموعة الثانية مع الكويت وعمان والبحرين.وكانت القرعة التي أجريت اليوم (الخميس)، في العاصمة القطرية الدوحة قسّمت المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتي الدور الأول للبطولة.وشملت المجموعة الأولى قطر، الإمارات، اليمن، العراق.وتقام فعاليات البطولة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

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