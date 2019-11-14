بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف والعالم في مقاتلة «داعش»

2019/11/14 | 19:29

اخبار السعودية )- تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس) أن تواصل الولايات المتحدة قتال تنظيم «داعش»، مطمئناً الحلفاء المجتمعين في واشنطن.

وقال بومبيو في افتتاح يوم من المحادثات في واشنطن: «ستواصل الولايات المتحدة قيادة التحالف والعالم في هذه الجهود الأمنية الضرورية»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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