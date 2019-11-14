وزير الدفاع العراقي: طرف ثالث يقتل المتظاهرين

2019/11/14 | 19:30

اخبار السعودية )- أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في مؤتمر صحافي عقده في باريس، اليوم الخميس، أن هناك "طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين" في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال

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