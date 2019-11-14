روسيا تعترف بالرئيسة المؤقتة لبوليفيا

2019/11/14 | 20:31

اخبار السعودية )- اعترفت روسيا، اليوم (الخميس)، بجانين أنييز بصفتها رئيسة بالنيابة لبوليفيا بحكم الأمر الواقع بعد استقالة إيفو موراليس إثر أسابيع من التظاهرات، بينما استمرت في إدانة «الانقلاب» في البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين: «أخذنا علما بالإعلان عن تولي النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ أنييز منصب الرئيس المؤقت» في بوليفيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: «من الواضح أنها (جانين أنييز) ستُعتبر رئيسة بوليفيا إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد»، كما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي».

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