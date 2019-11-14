فنلندا تعيد فتح سفارتها في بغداد بعد 30 عاماً

2019/11/14 | 20:32

اخبار السعودية )- أعلنت فنلندا أنها ستعيد فتح سفارتها في العراق وسترسل سفيراً إلى بغداد بعد انقطاع لنحو 30 عاماً، وذلك لإعادة تأسيس العلاقات الثنائية والمساعدة في إعادة إعمار البلاد وتعزيز التجارة بين البلدين.لاتزال

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