الرئيس الصيني: العنف في هونغ يهدّد صيغة بلد واحد بنظامين

2019/11/14 | 22:04

اخبار السعودية )- نقلت وسائل الاعلام الرسمية عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله اليوم (الخميس) إن «الأنشطة غير القانونية العنيفة» الأخيرة في هونغ كونغ «تدوس بشدة على سيادة القانون والنظام» في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.وتابع اثناء قمة لدول مجموعة البريكس في برازيليا أن العنف «يهدد بشكل خطير صيغة بلد واحد بنظامين».وقال الرئيس الصيني إن بكين تدعم بقوة حكومة هونغ كونغ والشرطة، وإن «وقف العنف والسيطرة على الفوضى مع استعادة النظام هما حاليا مهمة هونغ كونغ الأكثر إلحاحاً»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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