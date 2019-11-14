إردوغان يؤكد عدم التخلّي عن صواريخ «إس-400» الروسية

2019/11/14 | 22:04

اخبار السعودية )- جزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن أنقرة لن تتخلى عن منظومة صواريخ «إس-400» الدفاعية الروسية لشراء صواريخ «باتريوت» الأميركية، وذلك في تصريحات نُشرت اليوم (الخميس).وقال إردوغان لصحافيين أتراك كانوا في طائرته بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الأربعاء): «من غير الممكن التخلي عن صواريخ إس-400 من أجل (منظومة) باتريوت في هذه المرحلة» من العلاقات مع روسيا.ونقلت صحيفة «حرييت» عنه تصريحه: «قلنا يمكننا شراء صواريخ باتريوت كذلك.لكن ستكون لدينا منظومة إس-400 أيضاً».

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