العراق: إطلاق سراح 1650 متظاهراً وإحالة 66 ضابطاً للمحاكمة

2019/11/14 | 22:36

اخبار السعودية )- أعلن سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي عن إطلاق سراح 1650 متظاهر تم اعتقالهم خلال التظاهرات كما تم إحالة 66 ضابطا للمحاكمة.وقال الحديث في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن

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