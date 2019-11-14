«أنمي السعودية» ينطلق... و«الكابتن ماجد» يعود إليكم من جديد

2019/11/14 | 23:06

اخبار السعودية )- انطلق في العاصمة الرياض اليوم (الخميس)، أول معرض أنمي في السعودية الذي كشف عن عودة فيلم «الكابتن ماجد» إلى الجمهور من جديد ابتداءً من الشهر المقبل.ويتيح المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه بالمنطقة، الفرصة لعيش تجربة ممتعة مع أساطير الأنمي القادمين من اليابان، حيث يحتضن المعرض أشهر الشخصيات العالمية من أبرزها «المحقق كونان» و«غرندايزر» و«كابتن تسوباسا» و«هجوم العمالقة» و«دراغون بول» وحتى «أبطال ون بيس وديث نوت»، وغيرهم.

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