البرلمان الجزائري يصادق على قانون للمحروقات أغضب المحتجّين

2019/11/14 | 23:06

اخبار السعودية )- صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم (الخميس)، على قانون محروقات مثير للجدل اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع «الثروة الوطنية» للشركات المتعددة الجنسيات، بينما تعتبره الحكومة ضروريا لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، كما أفاد التلفزيون الحكومي.

ومنذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر (تشرين الأول) ثم عرضه على النواب، أضيف إلى مظالم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام.

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