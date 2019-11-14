السعودية: نجاح «فصل التوأم الليبي» بعد عملية استغرقت 14 ساعة

2019/11/14 | 23:37

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الدكتور عبد الله الربيعة اليوم (الخميس)، نجاح عملية الفصل التوأم الليبي (أحمد ومحمد) بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض، وتعد العملية الثامنة والأربعين من نوعها في المملكة.

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