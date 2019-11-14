دول البريكس تريد نهجاً انفتاحياً في العلاقات الدولية

2019/11/14 | 23:37

اخبار السعودية )- أكدت دول مجموعة البريكس الخمس التي تعتبر الصين أكبرها ثقلاً، اثر قمتها اليوم (الخميس) في برازيليا، تصميمها على «تجاوز التحديات التي تطرح على خيار العلاقات المتعددة الأطراف»، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.

وأكدت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا في البيان الختامي لقمتها أن نهج العلاقات المتعددة الأطراف يجب «أن يتعزز ويتم إصلاحه» لكي يكون «أكثر انفتاحاً».

وشددت دول المجموعة، في أوج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على أنه «من الأساسي أن يتجنب أعضاء منظمة التجارة العالمية أي إجراء أحادي الجانب وحمائي».

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