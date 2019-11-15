الخبر السار الوحيد من لبنان

2019/11/15 | 00:39

اخبار السعودية )- عندما كتبت، عام 2016، عن تعيين رولا خلف نائبة رئيس تحرير «فايننشيال تايمز»، كنت واثقاً بأنه سيُكتب عنها ذات يوم بصفتها رئيسة لتحرير الصحيفة الأسطورية.لم يكن ذلك في باب التمنِّيات والاستحقاقات فقط؛ بل في باب الاستحالات أيضاً: أن تصبحَ سيدة شابة من لبنان على رأس أعرق صحيفة اقتصادية في العالم.ولمَ لا؟ الكفاءة التي تحتل المكان الثاني مؤهلة ذات يوم لاحتلال المرتبة النهائية.

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