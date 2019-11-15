الجني العراقي والألاعيب القديمة

2019/11/15 | 00:39

اخبار السعودية )- برغم أنه من السابق لأوانه التكهن بنتائج الاحتجاجات الشعبية العراقية الراهنة، فإن هناك حقيقة واحدة واضحة للغاية أن ما نشهده في الواقع العراقي ناجم عن سوء تقدير، وسوء فهم متعدد الجوانب.فهناك الذين يعتبرون العراق النسخة العلمانية للخطيئة الأصلية.وكانت إطاحة صدام حسين، بالنسبة إليهم، بمثابة نقطة البداية والمنطلق في رحلة لن تودي بهم إلا إلى الجحيم.

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