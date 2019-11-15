العراق.. نشوب حريق بالطوابق العليا في المطعم التركي ببغداد

2019/11/15 | 01:41

اخبار السعودية )- أفادت مصادر قناة "العربية" في العراق أن حريقاً نشب في الطوابق العليا في مبنى المطعم التركي وسط بغداد.

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