الممرات الآمنة تخطف أضواء «اتفاق الحديدة»

2019/11/15 | 02:12

اخبار السعودية )- علمت «الشرق الأوسط» من مصدر يمني مطلع أن الحكومة الشرعية طلبت من الجنرال أبهيجيت غوها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة «فتح ممرات إنسانية في مدينة الحديدة لتنقل المواطنين»، مبرراً ذلك بوجود مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية رغم سيطرة الحوثيين على الجزء الأكبر من المدينة.وتنتقل أولوية الاتفاق، إذا جرت الموافقة، إلى تلك الممرات عوضا عن الأولويات السابقة المتمثلة في تثبيت انسحاب الحوثيين وتسليم القوات الأمنية المحلية سلطة الأمن، وهي النقطة المتنازع عليها، بعد أن نفذ الحوثيون انسحاباً أحادياً وصفته الحكومة اليمنية بمسرحية أخرى، وأبدلوا (الحوثيون) بملابسهم أخرى تابعة لقوات خفر السواحل.

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