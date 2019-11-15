2019/11/15 | 07:52

اخبار السعودية )- يتوقع أن يشهد العراق اليوم "جمعة غضب"، دعا إليها المحتجون الذين افترشوا الساحات في بغداد وغيرها من المناطق لا سيما في الجنوب، على الرغم من العنف الذي سجل على مدى الأسابيع الماضية، والذي أدى إلى سقوط

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