شهر ونصف على غضب العراقيين.. فهل تراجع ظل إيران؟

2019/11/15 | 09:24

اخبار السعودية )- منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اجتاحت موجات الاحتجاجات الغاضبة العاصمة العراقية، بغداد، ومدن الجنوب، بدأت مطلبية ضد الفساد وتأمين فرص عمل وتحسين الاوضاع المعيشية.لكن سرعان ما صعّد المحتجون

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