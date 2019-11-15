غموض في العراق.. من استورد قنابل اخترقت جماجم المحتجين؟

2019/11/15 | 11:28

اخبار السعودية )- "قنابل اخترقت جماجم المحتجين"، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم عادة لتفريق المتظاهرين والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً، هذا ما أكدته مطلع الشهر الحالي منظمة العفو الدولية

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