السيستاني: واهم من يظن أنه قادر على التهرب من الإصلاح

2019/11/15 | 13:32

اخبار السعودية )- اعتبر مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة: "أنه إن كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فهم واهمون".وأضاف في

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