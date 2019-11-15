طفل في التاسعة يتخرج من الجامعة ويستعد للدكتوراه

2019/11/15 | 13:33

اخبار السعودية )- يستعد الطفل البلجيكي لوران سيمونز، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات للتخرج من جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا بهولندا الشهر المقبل، حاملاً شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن أساتذة لوران يصفونه دائماً بأنه «طفل غير عادي»، ويشبهونه بـ«الإسفنج» تعبيراً عن قدرته الهائلة على تخزين المعلومات.وقبل قبول دخوله للجامعة، قام الأساتذة بإعطاء لوران امتحاناً بعد امتحان، في محاولة لمعرفة إلى أي مدى تصل موهبته، وقد أبدوا بعد ذلك اندهاشهم الشديد من قدراته.

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