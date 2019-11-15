وحدة روسية تسيطر على قاعدة أميركية سابقة بسوريا

2019/11/15 | 13:33

اخبار السعودية )- أذاعت قناة «كراسنايا زفزدا» الروسية، اليوم (الجمعة)، لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أميركية تخلت عنها واشنطن مؤخراً في الرقة، شمال سوريا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، يوثق الفيديو لحظة إنزال أفراد من الشرطة العسكرية الروسية من مروحيات هجومية طراز «مي - 35»، وتقدمهم داخل القاعدة الجوية الأميركية السابقة، حيث تظهر في المشاهد مستلزمات عسكرية شخصية تركها العسكريون الأميركيون خلفهم، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مبنى مبيت العسكريين وصالة للتمارين الرياضية.

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