رفض المجلس المحلي مواجهة التغير المناخي... فغمرته مياه الفيضانات

2019/11/15 | 14:04

اخبار السعودية )- فاجأت مياه الفيضانات مجلس فينيتو الإقليمي، الذي يقع على القناة الكبرى في مدينة البندقية الإيطالية بعد دقائق قليلة من رفض إقرار إجراءات لمواجهة التغير المناخي في ميزانية 2020.ووفقاً لقناة «سي إن إن» الأميركية، تعد هذه المرة الأولى في تاريخ المجلس التي يتعرض فيها للغرق، وذلك بالتزامن مع أسوأ فيضانات تشهدها البندقية منذ 50 عاماً.وقال موقع المجلس، إنه تم نقل الاجتماعات المقررة يومي الخميس والجمعة إلى تريفيزو بسبب الفيضانات.وكان عمدة البندقية، لويجي بروجنارو، ألقى باللوم على التغير المناخي في ارتفاع المد والجزر بشكل غير عادي، وقال إن الفيضانات جرح سيترك أثراً دائماً.

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