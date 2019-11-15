2019/11/15 | 14:51
(اخبار السعودية)- السيستاني: لن نقبل قانونا للانتخابات لا يمنح الفرصة للتغيير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 14:51.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: لن نقبل قانونا للانتخابات لا يمنح الفرصة للتغيير) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: لن نقبل قانونا للانتخابات لا يمنح الفرصة للتغيير) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني: لن نقبل قانونا للانتخابات لا يمنح الفرصة للتغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).