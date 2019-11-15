إليف شافاق: انتحار أسرة كاملة في تركيا يكشف فقدان المجتمع للأمل

2019/11/15 | 15:37

اخبار السعودية )- داخل إحدى البنايات السكنية الواقعة بمنطقة الفاتح، إحدى أكثر المناطق المحافظة في العاصمة التركية، اكتشف عدد من سكانها حادث انتحار لأربعة أفراد من عائلة واحدة تُقيم بالحي منذ عقود طويلة، بعدما لاحظوا ورقة معلقة على باب منزلهم مكتوب عليها: «توجد مادة سامة في الداخل.اتصلوا بالشرطة.لا تدخلوا».وبحسب روايات أصدقاء للعائلة التركية، فإن أفراد الأسرة عاشوا في حالة بطالة، وظروف معيشية صعبة، وديون كبيرة، جعلتهم يقاتلون ما أصابهم من اكتئاب وقلق نتيجة هذه الظروف السيئة.

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