بغداد تنبض غضباً.. والأمن ينفي إطلاق الغاز المسيل

2019/11/15 | 16:07

اخبار السعودية )- احتشد عدد من المتظاهرين في العاصمة العراقية، بغداد اليوم في تظاهرات أطلقوا عليها تسمية "جمعة الصمود".وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل، قيام عدد من المتظاهرين الغاضبين بإسقاط جدار اسمنتي وضع

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