بسبب الطلب المحلي والعقوبات... إيران تقنن توزيع الوقود وترفع أسعاره

2019/11/15 | 16:08

اخبار السعودية )- أفاد التلفزيون الإيراني، بأن إيران بدأت تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره، اليوم (الجمعة)، مع قول مسؤول، إن حصيلة ذلك ستستخدم في تمويل دعم 18 مليون أسرة محتاجة.

أسعار البنزين في إيران من أرخصها في العالم بسبب الدعم الكثيف وتراجع قيمة عملتها، لكن البلد يكافح تهريباً متفشياً للوقود إلى الدول المجاورة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال التلفزيون، إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أميركي) من عشرة آلاف ريال وإن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لتراً في الشهر.



وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.

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