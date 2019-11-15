بالفيديو... الاعتداء على وزيرة من هونغ كونغ في لندن

2019/11/15 | 16:08

اخبار السعودية )- اتهمت الصين، اليوم (الجمعة)، بريطانيا بـ«صب الزيت على النار» في هونغ كونغ بعد الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة العدل في حكومة المدينة التي تشهد مظاهرات مطالبة بالديمقراطية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «نطالب المملكة المتحدة بالتحقيق في الوقائع فوراً وتبذل قصارى جهدها لتوقيف الفاعلين لضمان أمن وكرامة كل الموظفين الصينيين».

وهذه أول مواجهة مباشرة مع عضو في حكومة لام منذ اندلاع الاحتجاجات التي أصبحت في شهرها السادس.

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