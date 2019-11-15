العراق.. عودة العمل بميناء أم قصر بعد انسحاب المحتجين

2019/11/15 | 17:08

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" بعودة العمل، اليوم الجمعة، إلى ميناء أم قصر في مدينة البصرة العراقية بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته.إلى ذلك، احتشد عدد كبير من المتظاهرين في العاصمة العراقية، بغداد اليوم في

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