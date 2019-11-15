2019/11/15 | 17:57

اخبار السعودية )- السيستاني: التدخلات الخارجية في العراق ستحوله إلى ساحة صراع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: التدخلات الخارجية في العراق ستحوله إلى ساحة صراع) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني: التدخلات الخارجية في العراق ستحوله إلى ساحة صراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).