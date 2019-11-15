بالصور... فيضانات وحرائق وطاعون يجتاحون العالم في وقت واحد

2019/11/15 | 18:12

اخبار السعودية )- شهد العالم خلال هذا الأسبوع فيضانات عارمة ضربت مدينة البندقية، وحرائق كبيرة اجتاحت أستراليا، وطاعوناً انتشر في منطقة بالصين.

وعزا خبراء، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تلك الأحداث إلى التغير المناخي، وحذروا من أن الاحتباس الحراري قد يصيب أجيالاً قادمة بأمراض تستمر طوال العمر.

البندقية تغرق

وكانت مدينة البندقية قد أعلنت حالة الطوارئ يوم الأربعاء بعد فيضانات «كارثية» اجتاحت المدينة العائمة، وأغرقت كنيستها التاريخية وساحاتها ومبانيها القائمة منذ قرون.

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