النيابة العامة السعودية: السجن والغرامة لخمسة مسؤولين متهمين في قضايا فساد

2019/11/15 | 18:12

اخبار السعودية )- أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم (الجمعة)، الإطاحة بخمسة مسؤولين اتهموا في قضايا فساد إداري ومالي، ومعاقبتهم بالسجن 32 عاماً، وغرامات تصل إلى 9 ملايين ريال.وقالت النيابة العامة في بيان، إنه إثر مطالبتها بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، فقد صدرت أحكام ابتدائية مؤخراً في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعاً.

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