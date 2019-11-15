(نيو ستارت)... المعاهدة التي تحمي العالم من الحروب النووية توشك على الانتهاء

2019/11/15 | 19:45

اخبار السعودية )- ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم (الجمعة) نقلا عن سيرجي ناريشكين مدير المخابرات العامة الروسي أنه من غير المرجح تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.ومن المقرر انقضاء أجل معاهدة نيو ستارت في فبراير (شباط) 2021، وهي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكنهما نشرها.

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