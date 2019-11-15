ارتفاع أرباح «المؤثرون» على مواقع التواصل... 1640 دولار للصورة الواحدة

2019/11/15 | 19:45

اخبار السعودية )- أكدت شركة «Izea» للتسويق ارتفاع أرباح الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحظون بعدد كبير من المتابعين.

وقالت الشركة في تقرير، إن الأموال التي يجنيها نجوم مواقع التواصل، «المؤثرون»، عبر نشر الإعلانات على حساباتهم قد شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وذكرت الشركة أن متوسط سعر نشر صورة دعائية عبر تطبيق «إنستغرام» قفز من 134 دولاراً أميركياً في 2014 إلى 1،642 دولار في 2019، وذلك وفقا للمعدلات العالمية.

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