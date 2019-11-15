بدر بن فرحان: السعودية تخطو نحو مستقبل أكثر ازدهاراً

2019/11/15 | 20:47

اخبار السعودية )- أكد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم (الجمعة)، أن المملكة تخطو خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً عبر «رؤية 2030»، مشدداً على أهمية «تعزيز العلوم الثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة».وقال وزير الثقافة السعودي الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر «اليونيسكو» العام بباريس، إن «السعودية تنظر إلى الثقافة في مفهومها العام، بوصفها أحد أبرز الأسس التي تدعم التوجهات للتطوير البشري، ومد جسور التفاهم بين المجتمعات، من أجل النهوض بعالم أقوى، تترابط فيه الشعوب باختلاف ثقافاتها».

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