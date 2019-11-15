تركيا تعيد أميركياً يشتبه في علاقته بـ«داعش» إلى بلاده

2019/11/15 | 20:47

اخبار السعودية )- أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم (الجمعة)، إعادة أميركي يشتبه بأنه على علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابي إلى الولايات المتحدة، بعدما كان عالقاً لأيام على الحدود بين تركيا واليونان.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير قوله إن «الأميركي على الحدود المشتركة مع اليونان، تم ترحيله من إسطنبول بالطائرة إلى الولايات المتحدة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والرجل الذي عرف باسم محمد درويش ب.، وهو أميركي من أصل أردني، ألقي القبض عليه في سوريا للاشتباه بعلاقته بالتنظيم الإرهابي، وفق وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء.

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