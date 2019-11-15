3 مفاجآت لجمهور شيرين عبد الوهاب في الرياض

2019/11/15 | 22:34

اخبار السعودية )- قبّلت الفنانة شيرين عبد الوهاب يد رجل مسن سويسري ووصفته بأنه أكبر معجبيها، ولا يفوّت أي حفل لها في جميع أنحاء العالم، وذلك أثناء إحيائها حفلا غنائيا في الرياض الخميس.وبعد أن أعلنت أيضاً أنه قدم من بلاد الشوكولاته مازحت الفنانة المصرية في الوقت نفسه بالدعاء ألا يؤذيه زوجها (الفنان حسام حبيب)، عقب قولها للسويسري المسن «أحبك» باللغة الإنجليزية؛ حيث تحدث بعربية مكسّرة محيياً الجمهور، وواصفاً الفنانة بأنها الأفضل على مستوى العالم.

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